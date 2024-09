Klares Zeichen an Interessenten: Barça passt Bernal-Vertrag an

Der FC Barcelona stellt die Weichen für die Zukunft. Die Katalanen haben den Vertrag ihres Top-Talents Marc Bernal angepasst und dem 17-Jährigen somit klare Perspektiven für die kommende Profikarriere aufgezeigt. Der aktuell verletzte U17-Nationalspieler behält weiter nur einen Jugendspielervertrag, Barça sicherte sich jedoch eine Option auf eine dreijährige Vertragsverlängerung, die im Jahr 2026 aktiviert werden kann, wenn Bernals Status als Jugendspieler endet.

Gleichzeitig wurde die festgeschriebene Ausstiegsklausel des Sechsers auf 500 Millionen Euro angehoben. Ein klares Signal an alle Interessenten, die nach dem starken Saisonstart unter Neu-Trainer Hansi Flick bereits ein Auge auf Bernal geworfen haben. „Marc Bernal war, bis zu seiner Verletzung, die große Sensation zu Beginn der Saison. Bereits in der letzten Saison war er als Jugendspieler im ersten Jahr ein Schlüsselspieler bei Rafa Márquez’ Barça Atlètic gewesen, und nach einer großartigen Vorsaison überzeugte er Hansi Flick, dass er eine Chance in der ersten Mannschaft verdient hatte“, erklärt Barça im offiziellen Statement.

Bernal hatte sich am dritten Spieltag beim Sieg gegen Rayo Vallecano (2:1) in der Nachspielzeit einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung zugezogen. Bis zu diesem Zeitpunkt gehörte der Defensivmann zum Stammpersonal der Blaugrana und stand in jedem Spiel in der Startaufstellung. Es wird erwartet, dass der Youngster nicht vor August nächsten Jahres wieder auf dem Platz stehen kann.