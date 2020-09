Juve plant Angebot für Aouar

Houssem Aouar befindet sich im Visier von Juventus Turin. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion ‚Foot Mercato‘ werden die Bemühungen der Alten Dame um den französischen Mittelfeldspieler konkreter. Demnach plant Juve, den Lyonern in den nächsten Tagen ein Angebot zu unterbreiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um den Transfer des 22-Jährigen zu finalisieren, müssten die Bianconeri tief in die Tasche greifen: Angeblich fordert OL 60 Millionen Euro Ablöse für Aouar. Der kreative und dynamische Achter spielte sich über ein herausragendes Champions League-Turnier in den Fokus internationaler Topklubs. Neben Juventus zeigen auch Manchester City und der FC Arsenal Interesse an einer Verpflichtung des französischen U21-Nationalspielers.