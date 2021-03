Krisensitzung in Valencia – Gracias Zukunft fraglich

Beim FC Valencia kehrt weiterhin keine Ruhe ein. Wie ‚Superdeporte‘ berichtet, fand am Montagabend eine Krisensitzung statt. Zugegen war unter anderem Präsident Anil Murthy, ein enger Vertrauter von Klub-Besitzer Peter Lim. Die Zukunft von Trainer Javi Gracia wurde zum wiederholten Male in der laufenden Spielzeit in Frage gestellt. Eine Konsequenz des Treffens ist noch nicht bekannt.

Derzeit stehen die Blanquinegros lediglich fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Getafe am Wochenende ließ Gracia noch verlauten: „Ich bin kein Problem für den Verein und der Verein weiß, dass ich das Beste will.“ Ob sein Arbeitgeber das tatsächlich auch so sieht, dürfte sich bald herausstellen.