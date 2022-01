Medien: Schalke vor Pieringer-Kauf

Der FC Schalke wird Leihstürmer Marvin Pieringer voraussichtlich über das Saisonende hinaus in Gelsenkirchen halten. Nach Informationen der ‚WAZ‘ greift im Vertrag eine entsprechende Klausel, sobald der Stürmer eine bestimmte Anzahl an Einsätzen erreicht hat – diese sei „bald erreicht“.

Die mit dem SC Freiburg vereinbarte Kaufverpflichtung soll rund eine halbe Million Euro betragen. Pieringer lief bislang in 19 Pflichtspielen für Schalke auf, verbuchte dabei vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Assists).

„Phänomenal“

Kam der 22-jährige Rechtsfuß zu Saisonbeginn noch ausschließlich als Joker zum Zug, stand Pieringer zuletzt regelmäßig in der Startelf des Zweitliga-Vierten. „Marvin arbeitet viel für die Mannschaft“, so Trainer Dimitrios Grammozis.

Pieringers Leistung gegen den SV Sandhausen (5:0) mit je einem Tor und Assist am Samstag sei „phänomenal“ gewesen. Weitere solcher Auftritte für Schalke will der Angreifer folgen lassen – in dieser und wohl auch in der nächsten Saison.