Die FT-Topelf des 33. Spieltags

Spieler des Spieltags: Patrik Schick

Mit zwei Treffern und einer Vorlage lieferte Patrik Schick beim 4:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim eine Gala-Vorstellung ab und sicherte Bayer Leverkusen die Qualifikation für die Königsklasse. Der Tscheche steht nun bei 24 Saisontreffern und könnte am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg eine historische Marke knacken: Für die Werkself war in diesem Jahrtausend lediglich Stefan Kießling in der Spielzeit 2012/13 mit 25 Bundesligatreffern erfolgreicher als Schick.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick