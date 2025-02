Schalke: Bulut-Verlängerung vor dem Abschluss

Die letzten Hürden im Poker um die Vertragsverlängerung von Taylan Bulut bei Schalke 04 sind offenbar genommen. Laut dem ‚kicker‘ steht die voraussichtlich bis 2029 datierte Übereinkunft unmittelbar vor dem Abschluss. S04 komme nicht um eine Ausstiegsklausel herum, die in den vergangenen Wochen der Knackpunkt in den Verhandlungen gewesen war.

Bei rund acht Millionen Euro pendelt sich der Passus dem Vernehmen nach ein. Interessierte Klubs, die durchaus zahlreich vorhanden sind, müssten also relativ tief in die Tasche greifen für den 19-jährigen Rechtsverteidiger, der auch innen in einer Vierer- oder Fünferkette agieren kann und momentan nur bis 2026 an die Schalker gebunden ist.