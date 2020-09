Ibisevic auf Schalke eingetroffen

Der FC Schalke 04 steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Vedad Ibisevic. Laut ‚Sport1‘ hält sich der 36-jährige Sturm-Routinier bereits in Gelsenkirchen auf. Erste Teil des Medizinchecks wurden bereits am heutigen Dienstag absolviert. Die Unterschrift soll in den nächsten 48 Stunden erfolgen.

Ibisevic kostet die Königsblauen keine Ablöse, da sein Vertrag bei Hertha BSC zum Saisonende auslief. Auf Schalke soll er einen Einjahresvertrag unterschreiben. Die Angaben zu seinem künftigen Gehalt variieren drastisch. Laut ‚kicker‘ kassiert Ibisevic 100.000 Euro für seine S04-Zeit. Laut ‚Bild‘ sind es zwei Millionen Euro.