Real: Stillstand bei Ramos

Zwischen Real Madrid und Sergio Ramos hat noch keine Annäherung hinsichtlich einer Vertragsverlängerung stattgefunden. Der ‚as‘ zufolge beharren beide Parteien auf ihren Forderungen. Real wäre lediglich bereit, um ein Jahr bis 2022 zu verlängern, der Kapitän fordert dagegen zwei weitere Jahre im Bernabeu.

Ramos, der am heutigen Montag seinen 34. Geburtstag feiert, spielt seit 2005 in Madrid, gewann seitdem viermal die Champions League und wurde ebenso oft spanischer Meister. In 640 Spielen für die Königlichen gelangen dem Abwehrmann stolze 91 Tore. Am liebsten würde Ramos seine Karriere bei Real beenden. Als Alternative gilt ein Engagement in China.