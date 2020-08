Fürth verpflichtet Barry

Abdourahmane Barry setzt seine Karriere in der zweiten Bundesliga fort. Wie die SpVgg Greuther Fürth offiziell bestätigt, hat der 20-jährige zuletzt vereinslose Innenverteidiger bei den Franken einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Die Vereinbarung enthält eine vereinsseitige Option für eine dritte Spielzeit.

Barry stand bis Mitte Juli dieses Jahres beim österreichischen RB-Farmteam FC Liefering unter Vertrag und kam in der vergangenen Spielzeit auf 14 Einsätze. Ausgebildet wurde der gebürtige Franzose mit Wurzeln in Guinea bis 2018 bei Paris St. Germain. „Abdourahmane ist ein dynamischer Spieler, der auch die nötige Robustheit für die 2. Liga mitbringt. Er besitzt viel Potenzial und könnte mit seinen Eigenschaften auch auf der rechten Abwehrseite aushelfen. Seine Hauptposition ist aber das Abwehrzentrum“, so Trainer Stefan Leitl.