Trotz Barça-Interesse: Angeliño „wegen Nagelsmann hier“

Wochenlang kämpfte RB Leipzig im Sommer um eine erneute Ausleihe von Angeliño. Das Werben hat sich voll ausgezahlt – nicht zuletzt durch den jüngsten Doppelpack in der Champions League gegen Basaksehir.

Dass der gelernte Linksverteidiger mittlerweile zum Torjäger mutiert ist, hat Gründe. „Der Trainer (Julian Nagelsmann, Anm. d. Red.) positioniert mich höher als ich normalerweise spiele“, erläutert der 23-jährige Spanier gegenüber der ‚Marca‘ seinen Lauf.

„Er erwartete, dass ich in dieser Saison sieben bis acht Tore erziele. Ich sagte ihm, dass das ziemlich viele seien. Aber nun habe ich schon die Hälfte“, scherzt Angeliño, der froh ist über „das Vertrauen, das er mir gegeben hat“.

Der Linksfuß weiter: „Wenn ich ehrlich bin, bin ich wegen Nagelsmann hier, wegen ihm unterschrieb ich erneut.“ In der Rückrunde war Angeliño von Manchester City ausgeliehen und überzeugte. Im Sommer verlängerte RB das Geschäft, inklusive Kaufpflicht.

Angeliño weiter über Nagelsmann: „Ich bin sehr glücklich mit ihm und der Art, wie er spielen lässt. Alles was er vermittelt, seine Taktik, passt perfekt zu mir.“ Entsprechend ließ ihn auch der FC Barcelona kalt.

„Es gab da ein kleines Interesse“, so Angeliño, „aber Leipzig zog mich an. Ich wollte im Kopf klar sein, bleiben und weiterhin den Fußball genießen, den ich dort in den vergangenen Monaten gespielt hatte.“ Stand jetzt eine sehr gute Wahl.