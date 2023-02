Basel wirft Frei raus

Der FC Basel trennt sich von seinem Cheftrainer Alexander Frei. Das vermeldet der Schweizer Traditionsklub offiziell. „Dieser Entscheid fällt uns allen selbstverständlich enorm schwer – das kann sich jeder vorstellen, der unsere besondere Zusammensetzung kennt“, sagt Sportdirektor Heiko Vogel, „wir müssen aber an den FCB und seine Entwicklung denken, deshalb kommen wir nicht drumherum, zu handeln und der Mannschaft neue Impulse zu verleihen.“

Der ehemalige BVB-Stürmer Frei stand von Sommer 2022 an in Basel an der Seitenlinie. In 34 Pflichtspielen kommt er auf einen Punkteschnitt von 1,53. Zuletzt fielen die Ergebnisse durchwachsen aus – das 0:1 gegen die Grasshoppers am vergangenen Samstag war bereits die zehnte Saisonniederlage. In der Schweizer Super League belegt der FCB aktuell nur Platz sieben.

