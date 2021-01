BVB: Die Ruhe vor dem Sommer-Sturm?

Borussia Dortmund hält auf dem jüngst eröffneten Transfermarkt vorerst die Füße still. „Natürlich machen wir uns Gedanken, das ist ganz normal“, äußerte sich Sebastian Kehl am heutigen Mittwoch. Der Leiter des BVB-Lizenzbereichs sagte: „Wir stellen uns auf unterschiedliche Szenarien ein. Aber im Moment gibt es nichts, was in irgendeiner Form geplant ist, es gibt auch keine Gespräche, die geführt werden.“

Dass der BVB in den kommenden drei Wochen noch aktiv wird, will Kehl allerdings nicht ausschließen: „Es ist noch sehr ruhig, obgleich wir wissen, dass das Transferfenster bis Anfang Februar geöffnet ist. Deswegen warten wir die Entwicklung natürlich ab, aber von unserer Seite aus ist im Moment nichts geplant.“

Zufrieden mit dem Kader

Konkrete Gerüchte um Zugänge für den Winter kursieren derzeit in der Tat kaum. Einen neuen Stürmer als Backup für Erling Haaland (20) schließt man beispielsweise aus, Top-Talent Youssoufa Moukoko (16) soll nicht der Weg verbaut werden.

Den Kader verkleinern will Schwarz-Gelb mit Blick auf den coronabedingt engen Spielplan ohnehin nicht. In Spanien allerdings wird spekuliert, ob Real Madrid die bis 2022 datierte Ausleihe von Reinier (18) vorzeitig abbricht. Das Offensivtalent erhält bislang nicht die erwünschte Spielpraxis.

Kommen und gehen im Sommer?

Spätestens zur neuen Saison wird sich dann aber einiges tun am Borsigplatz. Vier Verträge laufen aus, Julian Brandt (24) befindet sich zudem im Visier des FC Arsenal. Spieler wie Mahmoud Dahoud (25) und Nico Schulz (27) werden ihre Situation womöglich ebenfalls überdenken, ändert sich nichts an ihrem Ergänzungsspieler-Status.

Und findet Jadon Sancho zurück zu alter Form, werden die internationalen Topklubs erneut ihr Glück beim 20-jährigen Engländer probieren. Den potenziellen Nachfolger hat der BVB unterdessen schon im Blick: Jayden Braaf (18) von Manchester City gilt als Kandidat für einen Sommerwechsel.