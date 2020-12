Wer ist BVB-Wunschspieler Braaf?

Großes Talent, geringe Perspektive

In 24 Spielen für Manchester Citys U23 schoss Jayden Braaf zwölf Tore. Die Perspektive bei den Profis ist wegen der hochkarätig besetzten Offensive aber gering. Deswegen setzt sich Braaf mit einem Wechsel auseinander. Der BVB will laut ‚Bild‘ im Sommer zuschlagen. Acht bis zehn Millionen Euro Ablöse werden gehandelt, eine Einigung gibt es bislang weder mit dem Spieler noch mit City.

Bundesliga-Interesse

Nicht nur Borussia Dortmund ist auf Braaf aufmerksam geworden. Anfang des Jahres wurde auch den Bundesligisten RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen Interesse am Außenstürmer nachgesagt. Konkretisiert haben sich diese Spuren allerdings nicht.

U-Nationalspieler

Braaf spielte bereits für diverse Auswahlteams der Niederlande. Mit der U17 nahm er im Herbst 2019 an der Weltmeisterschaft teil, kam in allen Spielen zum Einsatz, verbuchte je zwei Tore und Assists und scheiterte erst im Halbfinale an Mexiko (4:5 n.E.). Für die U18 markierte Braaf zwei Tore und eine Vorlage in drei Partien.

Extrovertierter Charakter?

In den sozialen Medien trägt Braaf gerne mal teure Kleidung und Autos zur Schau – und hält auch seinen Unmut nicht zurück. Er müsse wohl erst „100 Tore machen, um mein Profidebüt zu bekommen“, ärgerte sich Braaf vor rund einem Jahr auf Snapchat. Bei Ex-Verein PSV Eindhoven wurde er wegen seiner Einstellung einst suspendiert.

BVB hofft auf zweiten Fall Sancho

Ein junges Offensivtalent von Manchester City – das kann ganz gut funktionieren, weiß man in Dortmund seit Jadon Sancho. Vergleiche zum Engländer werden auch wegen Braafs Spielstil gezogen. Der Rechtsfuß ist schnell und dynamisch, enorm trickreich, dribbelstark und verfügt über eine enge Ballführung.

City will zweiten Fall Sancho vermeiden

Nach seinem Wechsel zum BVB avancierte Jadon Sancho zu einem der gefragtesten und wertvollsten Offensivspieler, über 100 Millionen Euro werden für einen künftigen Transfer gehandelt. City schaute in die Röhre, kassierte nur knapp acht Millionen Euro Ablöse. Laut ‚Bild‘ wollen sich die Skyblues bei einem potenziellen Braaf-Verkauf deshalb eine Rückkaufoption sichern. In Manchester steht der Youngster noch bis 2023 unter Vertrag.