Köln: Chabot spricht von FC-Verbleib

Julian Chabot hätte gegen einen langfristigen Aufenthalt beim 1. FC Köln nichts einzuwenden. „Zurzeit bin ich in Köln, ich fühle mich beim FC und in der Stadt sehr wohl“, stellte der Innenverteidiger in einer Medienrunde klar, „ich kann mir vorstellen, auch über den Sommer hinaus beim FC zu spielen. Es wird sich zeigen, was dann passiert.“

Stand jetzt ist Chabot vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua ausgeliehen. Ob die chronisch klammen Kölner Geld für eine Festverpflichtung auftreiben können und wollen, steht in den Sternen und wird maßgeblich von den Leistungen des 24-Jährigen bis Saisonende abhängen. Aufgrund einer Sprunggelenksverletzung bestritt der Abwehrmann bislang nur sieben Saisonspiele.

