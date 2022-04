Hannover 96: Leitl übernimmt – Bundesliga-Duo im Gepäck

Am Dienstagnachmittag berichtete die ‚Bild‘ von einem Treffen zwischen Stefan Leitl und Hannover 96. Nur wenige Stunden später ist laut dem ‚kicker‘ klar: Der Trainer von Greuther Fürth übernimmt im Sommer bei den Niedersachsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leitl kann das Kleeblatt per Ausstiegsklausel verlassen, 500.000 Euro fließen an den Bundesliga-Absteiger. In Hannover soll der 44-Jährige Christoph Dabrowski ersetzen, der mit seinem Team derzeit noch im Abstiegskampf der zweiten Liga steckt.

Auch Nielsen und Kunze im Anflug

Dem ‚kicker‘ zufolge bringt Leitl auch noch gleich einen Spieler mit aus Fürth nach Hannover. Stürmer Havard Nielsen soll bei den Roten unterschreiben. Der 28-jährige Norweger kommt ablösefrei.

Doch damit nicht genug der Hannoveraner Transferoffensive: Wie der ‚kicker‘ weiter berichtet, wechselt auch Fabian Kunze zum Zweitliga-15. Der 23-jährige Sechser kommt – ebenfalls zum Nulltarif – vom Bundesligisten Arminia Bielefeld.