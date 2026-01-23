Barcelona einig mit Innenverteidiger-Juwel

Der FC Barcelona arbeitet unter Hochdruck an einer Verpflichtung von Juwensley Onstein vom KRC Genk. Wie Matteo Moretto berichtet, steht eine Einigung zwischen den beiden Klubs kurz bevor. Der 18-jährige Innenverteidiger soll dem Transfer zu den Blaugrana bereits zugestimmt haben.

Onstein war im Sommer 2023 nach Belgien gewechselt, nachdem er zuvor in der Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet worden war. Obwohl der niederländische U-Nationalspieler bisher lediglich für die zweite Mannschaft von Genk zum Einsatz kam, ist man in Barcelona von den Qualitäten des Linksfußes überzeugt. Die Katalanen haben dem Abwehrtalent einen maßgeschneiderten Entwicklungsplan vorgelegt.