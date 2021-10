Union: Becker motzt über Bankplatz

Sheraldo Becker drängt bei Union Berlin auf mehr Spielzeit. „Es ist eine harte Situation für mich“, so der niederländische Flügelstürmer gegenüber der ‚Bild‘, „ich habe letztes Jahr gezeigt, was ich für die Mannschaft leisten kann. Zuletzt habe ich nicht viel gespielt. Das ist wirklich hart für mich, vor allem wenn ich sehe, was ich letzte Saison auf dem Platz geleistet habe. Und jetzt sitze ich auf der Bank. Ich will jedes Spiel spielen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Bekenntnis zu seinem Arbeitgeber ist Becker wenig überraschend nicht zu entlocken: „Wir müssen sehen, wie lange das so geht. Ich bin nicht hergekommen, um auf der Bank zu sitzen. Ein Spieler mit meinen Qualitäten muss spielen.“ Bislang kommt der 26-Jährige in dieser Saison erst auf 28 Bundesliga-Minuten verteilt auf zwei Einsätze.