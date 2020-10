Falette wechselt nach Hannover

Simon Falette wechselt in die zweite Liga. Wie Hannover 96 offiziell bestätigt, kommt der 28-jährige Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt und unterschreibt bis 2023. Dem Vernehmen nach wird keine Ablöse fällig, da der Vertrag bei den Hessen zuvor aufgelöst wurde.

Falette galt wochenlang als Wunschspieler am Maschsee. „Simon Falette hat in der 1. Liga und in der Europa League seine Klasse unter Beweis gestellt. Wir haben noch einen Innenverteidiger mit starkem linken Fuß gesucht – Simon passt auch mit seiner Zweikampfstärke genau in unser Profil“, begründet Sportdirektor Gerhard Zuber.