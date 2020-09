Rakitic kehrt nach Sevilla zurück

Der FC Sevilla hat Ex-Spieler Ivan Rakitic verpflichtet. Wie die Andalusier verkünden, unterschreibt der 32-Jährige einen Vertrag bis 2022. 1,5 Millionen Sockelablöse plus neun weitere Millionen in Form erfolgsabhängiger Boni wandern nach Sevilla. Rakitics Kontrakt in Katalonien lief nur noch bis 2021.

Das Trikot des FC Sevilla hatte der ehemalige Schalker bereits zwischen 2011 und 2014 in 149 Einsätzen, gekrönt vom Europa League-Sieg 2014, getragen. Für die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte nimmt Rakitic angeblich eine Halbierung seines acht Millionen Euro hohen Jahresgehalts in Kauf.

Vor sechs Jahren war der Mittelfeldspieler für 18 Millionen Euro zu Barça gewechselt, gewann mit den Blaugrana unter anderem die Champions League und je viermal die Meisterschaft und die Copa del Rey. Mit Kroatien wurde Rakitic 2018 Vizeweltmeister.