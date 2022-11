Lewys erstes WM-Tor: Polen gewinnt auch dank Szczesny

Die polnische Nationalmannschaft hat ihren ersten Sieg bei der WM in Katar errungen. Am zweiten Spieltag der Gruppe C schlug das Team um Superstar Robert Lewandowski den Außenseiter Saudi-Arabien mit 2:0.

Lewandowski legte dabei das Führungstor von Piotr Zielinski (40.) auf, ehe er in der 82. Minute mit seinem ersten WM-Tor die Partie entschied. Saudi-Arabien war jedoch alles andere als chancenlos. Bei einem Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fanden etwa Schütze Salem Al-Dawsari und Al-Burayk beim Nachschuss ihren Meister im überragenden Keeper Wojciech Szczesny.

