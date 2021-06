Neuhaus: „Ich muss nicht zum FC Bayern gehen“

Florian Neuhaus will sich mit Blick auf seine Zukunftsplanung nicht festlegen. Gegenüber ‚Sport1‘ betont der 24-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach: „Ich kann mir auch vorstellen, ins Ausland zu wechseln. Ich muss nicht zum FC Bayern gehen.“ Zudem fügt Neuhaus laut der Münchner Abendzeitung hinzu: „Ich habe gesagt, dass ich mich in Gladbach wohlfühle. Dieses Gefühl muss ein neuer Klub erstmal überbieten. Ich bin nicht auf einen Verein festgelegt. Das Gesamtpaket muss stimmen. Ich bin offen für alles.“

Eine zuvor kolportierte Vereinbarung mit den Münchnern über einen Wechsel 2020 dementierte der Rechtsfuß erst kürzlich: „Ich habe auch gelesen, dass mein Wechsel 2022 zum FC Bayern schon beschlossene Sache sei. Ich kann das hier und jetzt ganz klar dementieren. Ich habe nirgends einen Vertrag unterschrieben außer bei Borussia Mönchengladbach. Dort fühle ich mich aktuell sehr wohl.“

An die Fohlen ist Neuhaus vertraglich noch bis 2024 gebunden. Dem Vernehmen nach existiert in jenem Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro, die die Bayern ebenso wie jeder andere Klub im nächsten Jahr ziehen könnten.