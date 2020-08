Bericht: Barças drei Transferziele für den Sommer

Der FC Barcelona sieht auf drei Positionen den größten Handlungsbedarf. Wie die katalanische Zeitung ‚Sport‘ schreibt, hat Ronald Koeman grünes Licht gegeben für die Verpflichtung eines zentralen Stürmers, eines Innenverteidigers und eines Linksverteidigers. Das Blatt nennt zudem die Favoriten für die jeweilige Position.

So soll für den Angriff weiterhin Lautaro Martínez (23) von Inter Mailand kommen. Der zuletzt gehandelte Memphis Depay von Olympique Lyon sei dagegen nur der Plan B. Für die Abwehrzentrale steht Eric García (19) von Manchester City ganz oben auf der Liste. Ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro soll in der Mache sein.

Als optimale Lösung für links hinten sieht man bei Barça offenbar den 25-jährigen José Gayà vom FC Valencia an. Die Hoffnung: Der Spanier könnte wegen finanzieller Probleme seitens der Fledermäuse günstig zu haben sein. Zuletzt kursierten auch Gerüchte, wonach Angeliño (23) ein Kandidat bei den Blaugrana sei. RB Leipzig hofft derweil, den Linksfuß erneut von Manchester City ausleihen zu können.