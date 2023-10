Barça: Saudi-Arabien klopft bei Fati an

Sollte sich Ansu Fati im kommenden Sommer nach einem neuen Arbeitgeber umsehen, stünde schon ein potenzieller Abnehmer parat. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, hat ein Klub aus Saudi-Arabien beim Flügelspieler, der momentan vom FC Barcelona an Brighton & Hove Albion ausgeliehen ist, angeklopft. Konkret geht es um einen Transfer im nächsten Sommer. Demnach wurden mehrere informelle Gespräche mit dem Umfeld des 20-Jährigen geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fati selbst soll von einem Wechsel in den Wüstenstaat allerdings nicht sonderlich begeistert sein. In Brighton will der Flügelspieler seine ins Stocken geratene Karriere wieder in Schwung bringen. Für die Seagulls absolvierte der spanische Nationalspieler bisher sieben Spiele (317 Minuten) und erzielte einen Treffer. Fatis Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2027. Der Youngster hofft nach wie vor auf eine Zukunft bei seinem Ausbildungsklub. Bei Barça knackte Fati bei seinem Durchbruch damals im zarten Alter von 16 respektive 17 Jahren zahlreiche Vereinsrekorde.