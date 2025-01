Bericht: Gündogan in Gesprächen mit neuem Klub

Ilkay Gündogan wird bei Manchester City aktuell nicht unbedingt glücklich. Der 34-Jährige, der nach dem kurzen Intermezzo beim FC Barcelona im Sommer wieder zurück zu den Skyblues gewechselt war, zeigte zuletzt schwankende Leistungen und konnte den Abwärtstrend der Citizens nicht unterbinden, bei den jüngsten Erfolgserlebnissen setzte Pep Guardiola dann nicht mehr wirklich auf ihn.

Dennoch kann sich Gündogan, der im Verein ein hohes Standing genießt, einen Verbleib auch über die Saison hinaus vorstellen. Doch auch ein Wechsel zum Ende seiner Karriere scheint nicht vom Tisch. Wie die ‚Sun‘ berichtet, ist Galatasaray an den zentralen Mittelfeldspieler herangetreten und will Gündogan in die Türkei locken.

Erste Gespräche laufen schon

Der ehemalige Dortmunder ist seit Kindheitstagen Fan von Galatasaray, das dem Bericht zufolge mit dem Gehalt, das Gündogan derzeit in Manchester verdient, mithalten will und einen Zweijahresvertrag offeriert.

Ein Angebot, das der 82-fache deutsche Nationalspieler bei den Skyblues wohl nicht erhalten wird. Die Gespräche zwischen Gündogan und dem türkischen Erstligisten, der Gündogan wohl erst im Sommer und dann ablösefrei verpflichten möchte, laufen bereits.