Xavis Plan mit Olmo

Der FC Barcelona plant die Verpflichtung von Dani Olmo. Wie die ‚as‘ in ihrer heutigen Printausgabe berichtet, soll der Offensivspieler von RB Leipzig im Sommer 2023 zu den Blaugrana zurückkehren. Im kommenden Transferfenster wolle man dagegen keinen Anlauf bei Olmo starten, denn die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro sei nicht finanzierbar.

2024 endet der Vertrag des 23-Jährigen in Leipzig. Ein Jahr vorher erhofft sich Barça eine gute Chance auf den Kauf des spanischen Nationalspielers, da der Bundesligist die Tür für einen Wechsel dann öffnen muss. Schließlich soll ein ablösefreier Abgang verhindert werden. Olmo selbst ist dem Bericht zufolge stark daran interessiert, nach Barcelona zurückzukehren. Eine Vertragsverlängerung in Leipzig dürfte darum nicht in seinem Interesse sein.

Schon im vergangenen Sommer hatten die Katalanen kurz vor Ablauf der Transferphase einen Versuch gestartet, Olmo aus Leipzig wegzulocken. Möglich wäre das aber nur gewesen, wenn der Klub die Ausstiegsklausel gezogen hätte, denn in Leipzig setzt man voll auf den Techniker. Im Sommer 2023 werden die Karten dann neu gemischt.