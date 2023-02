Ronaldinho-Sohn fängt bei Barça an

Der Sohn von Ronaldinho wird künftig das Trikot des FC Barcelona tragen. „Barça ist Teil meines Lebens und mit der Ankunft meines Sohnes in der Jugendakademie werde ich auch öfter hier sein“, bestätigt die 42-jährige Vereinslegende gegenüber ‚RAC1‘. Ronaldinhos Filius trägt den Namen João Mendes, ist 17 Jahre alt und war bislang in der U17 von Cruzeiro in Belo Horizonte aktiv.

Ronaldinho lief zwischen 2003 und 2008 in Barcelona auf und spielte sich mit seiner Lebensfreude und atemberaubenden Technik in die Herzen der Fans. Insgesamt 207 Mal trug er das Trikot der Blaugrana und erzielte dabei 94 Tore. 70 weitere Treffer legte er auf.

