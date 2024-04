Neuer-Nachfolger: Bayerns Hintertür im Nübel-Deal

Seit dem heutigen Freitag herrscht Gewissheit: Alexander Nübel steht zumindest auch in der kommenden Saison, vielleicht sogar bis 2026 beim VfB Stuttgart zwischen den Pfosten. Nicht nur für eine, sondern für zwei Spielzeiten wird der Schlussmann vom FC Bayern ausgeliehen.

Zeitgleich hat sich Nübel auch langfristig an die Münchner gebunden, die den 27-Jährigen fest als Nachfolger von Manuel Neuer (38) eingeplant haben. Offen ist noch, wie lange der Welttorhüter auf dem höchsten Level performen kann und ob er gegebenenfalls noch ein Jahr an der Säbener Straße dranhängt.

Sollte Neuer bereits 2025 die Handschuhe an den Nagel hängen, würde Nübel nach Informationen von ‚ran‘ früher zum Rekordmeister zurückkehren. Fabrizio Romano zufolge hat sich der Bundesligist eine Option gesichert, den Leihdeal mit den Schwaben frühzeitig abbrechen zu können. Demzufolge sind Sportvorstand Max Eberl und Co. auf etwaige Szenarien vorbereitet.

Bei Neuer alles möglich

Auf der heutigen Spieltagspressekonferenz kam Bayern-Coach Thomas Tuchel unter anderem auf die Torwart-Situation zu sprechen. Grundsätzlich könne er sich „bei Manuel Neuer alles vorstellen. Wenn er gesund bleib, ist er immer noch ein Ausnahmetorhüter. Und dazu Kapitän, aber das werden andere entscheiden und nicht mehr ich.“

„Alexander Nübel hat es wie der ganze VfB herausragend gemacht“, fuhr Tuchel, der im Sommer seinen Hut nehmen wird, fort, „ich habe ihn in der Vorbereitung nur ganz kurz kennengelernt. Er hat immer ganz klar gesagt, dass er keine Chance sieht, solange Manu da ist. […] Ich sehe nur Gewinner in der Konstellation und ich freue mich, dass es so geklappt hat.“