Zwei weitere Jahre VfB: Nübel-Zukunft geklärt

Alexander Nübel hat seine Zukunft geklärt. Wie der VfB Stuttgart mitteilt, wird der Stammkeeper zwei weitere Saisons vom FC Bayern ausgeliehen. Dafür war eine Vertragsverlängerung in München erforderlich. Wie die Bayern verkünden, bindet sich Nübel bis 2029 an den Rekordmeister und ist dort aktuell als perspektivischer Nachfolger von Manuel Neuer (38) vorgesehen.

Im vergangenen Sommer war Nübel nach Stuttgart gewechselt und schwang sich direkt zur Nummer eins auf. „Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung und das Vertrauen, das mir der FC Bayern entgegenbringt, gleichzeitig fühle ich mich in Stuttgart sehr wohl. Ich will mit dem VfB erfolgreich sein und so auch persönlich die nächsten Schritte gehen“, sagt Nübel.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth freut sich: „Alex Nübel hat sich im vergangenen Sommer auf Anhieb in die Mannschaft integriert und ist schnell zu einem entscheidenden Faktor in unserem Spiel geworden. Er strahlt eine enorme Ruhe und Sicherheit aus und hat damit einen erheblichen Anteil an unserer bislang so positiv verlaufenden Saison. Sowohl Alex als auch wir waren sehr an einer Fortsetzung unserer Zusammenarbeit interessiert, dementsprechend froh und zufrieden sind wir, dass wir eine entsprechende Lösung gefunden haben und Alex auch weiterhin das VfB-Trikot tragen wird.“

Derweil erläutert Bayerns Sportvorstand Max Eberl: „Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Alexander Nübel auf eine langfristige Verlängerung unserer Zusammenarbeit geeinigt haben. Er hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und zählt zu den besten deutschen Torhütern. Beim VfB Stuttgart kann er weiter kontinuierlich Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Mit Manuel Neuer, Sven Ulreich, Daniel Peretz und Alexander Nübel ist der FC Bayern auf der Torhüter-Position heute und perspektivisch hervorragend aufgestellt.“