Reals „goldene Gelegenheit“ | Der Bulle ist erwacht

Real kann mit einem Rückkehrer davonziehen

Bei Real Madrid sind dieser Tage alle Augen auf das Champions League-Rückspiel gegen Paris St. Germain am Mittwoch (21 Uhr) gerichtet. Da überrascht es wenig, dass die ‚Marca‘ das heutige Spiel gegen Real Sociedad (21 Uhr) lediglich als „Generalprobe“ abtut. Doch nicht so voreilig. Durch Sevillas Nullnummer gegen Alavés am Freitagabend bietet sich den Königlichen die Chance, den Vorsprung im Titelrennen auf acht Punkte auszubauen. Die ‚as‘ spricht von einer „goldenen Gelegenheit“, die sich den Madrilenen bietet. Mit von der Partie sein könnte einer, der in den vergangenen Wochen nicht zum Stammpersonal gehörte: Eduardo Camavinga, der durch die Ausfälle von Toni Kroos und Federico Valverde in Ancelottis engerer Auswahl für die Position in der Zentrale steht. Somit wird das Spiel gegen die Basken auch für den jungen Franzosen zur Generalprobe für PSG.

Der Bulle schlägt dreifach zu

Inter hatte es in den vergangenen Wochen in der heimischen Liga wahrlich nicht leicht. Der letzte Sieg vor dem gestrigen Spiel gegen US Salernitana gelang am 22. Januar. Doch die Nerazzurri konnten gegen den Klub von Franck Ribéry ihre Sieglosserie beenden und schickten den Tabellenletzten mit einer 5:0-Packung auf die Heimreise. Überragender Mann des Abends: Lautaro Martínez mit drei Toren. Die italienischen Zeitungen huldigen dem Mann des Spiels. Auf der Titelseite des ‚Corriere dello Sport‘ ist der Argentinier zu sehen, unter ihm die Schlagzeile „Das Erwachen des Stiers“. Lautaro hatte zuvor über drei Monate nicht in der Serie A getroffen. Die ‚Tuttosport‘ titelt schlicht „Lautaro first“, während die ‚Gazzetta dello Sport‘ von Inters „Neustart“ schreibt.

Sporting will die Aufholjagd starten

In Portugal steht der FC Porto an der Spitze des Tableaus. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den amtierenden Meister Sporting Lissabon sechs Punkte. Die Grünweißen blasen aber zum Angriff auf die Tabellenführung. Die ‚Record‘ heizt den „Kampf um die Liga“ ein und spielt mit einem „Tag des Löwen“ auf Sportings Wappen an. Auch Trainer Rúben Amorim gibt sich kampfeslustig und sagt: „Es ist möglich, das Ruder herumzureißen.“ Sporting buhlt offenbar nicht nur um den Meistertitel. Auch Mile Svilar, seines Zeichens Ersatzkeeper bei Erzfeind Benfica, hat es Sporting angetan. Laut der ‚A Bola‘ „fürchtet Benfica einen Sporting-Angriff“ auf den 22-Jährigen. Die AS Rom soll sich mit dem Torwart aber schon einig sein.