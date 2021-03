Medien: Hoffenheim gewinnt Rennen um Lee

Mit Holstein Kiel kämpft Jae-sung Lee auf Platz drei liegend um den Aufstieg in die Bundesliga. Unabhängig vom Ausgang der Saison wird der 28-jährige Offensivspieler in der kommenden Spielzeit wohl erstklassig spielen.

Nach Informationen von ‚Sky‘ steht Lee vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Alle Parteien seien zuversichtlich, noch gebe es allerdings einige Details zu klären. Nicht darunter fällt die Ablöse: Lees Vertrag in Kiel läuft im Sommer aus, der Südkoreaner kann also zum Nulltarif wechseln.

„Wahrscheinlich letzte Saison in Kiel“

Interesse am spielstarken Linksfuß zeigten auch Werder Bremen und der Hamburger SV. Dass Lee den nächsten Karriereschritt anpeilt, verriet er bereits im Dezember: „Ich bin mir der Zukunft nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich, dass diese Saison das Ende der Zeit in Kiel sein wird. Aber ich versuche, so viel wie möglich für den Rest der Zeit hier zu behalten und zu fühlen.“

Nun also offenbar die Entscheidung pro Hoffenheim. Für Kiel hatte Lee seit Sommer 2018 gespielt. Der 49-fache südkoreanische Nationalspieler erzielte in 92 Einsätzen für die Störche 22 Tore und legte 22 Treffer auf.