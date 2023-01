Für den Winter: Bundesligisten an Füllkrug dran

Die TSG Hoffenheim bekundet Interesse an einer möglichen Winter-Verpflichtung von Niclas Füllkrug. Laut der ‚Sport Bild‘ beschäftigt sich der Tabellenelfte mit dem Torjäger des SV Werder Bremen.

Hintergrund: Hoffenheim fahndet aufgrund des Abschieds von Georginio Rutter (20) zu Leeds United nach einem neuen Angreifer. Die mehr als 30 Millionen Euro Ablöse, die von der Insel in den Kraichgau flossen, verschaffen großen Handlungsspielraum.

Füllkrug-Transfer: Gladbach darf hoffen

Etwas anders ist die Sachlage bei Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen haben Füllkrug als potenziellen Nachfolger von Marcus Thuram (25) im Blick. Allerdings würden dem Verein wohl auch bei einem Winterverkauf des Franzosen die finanziellen Möglichkeiten fehlen, um Werder aus der Reserve zu locken. Dabei kann sich Füllkrug einen Wechsel an den Niederrhein dem Vernehmen nach sogar vorstellen.

Füllkrug-Gehalt steigt

Am Hungertuch nagen muss Füllkrug aber auch an der Weser nicht. Der Rechtsfuß verdient mehr als bislang bekannt, dafür sorgen diverse Klauseln in seinem bis 2025 datierten Vertrag. Bei der damaligen Verlängerung akzeptierte er 30 Prozent an Gehaltseinbußen. Doch bis 2023 soll er nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wieder auf sein früheres Jahresgehalt von rund 2,5 Millionen Euro kommen können. Im Anschluss reduziere sich das Salär dann wieder jährlich um 15 Prozent.