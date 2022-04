Napoli: Mertens soll Abstriche machen

Die SSC Neapel wird Dries Mertens offenbar eine Verlängerung zu geringeren Bezügen anbieten. Wie ‚Radio Kiss Kiss Napoli‘ berichtet, wollen die Süditaliener ihrem belgischen Offensivmann ab dem Sommer 1,5 Millionen Euro statt wie bisher 4,5 Millionen Euro auszahlen. Per Option kann der zum Saisonende auslaufende Vertrag um ein Jahr ausgedehnt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mertens steht seit 2013 bei den Azzurri unter Vertrag und ist mit 145 Treffern in 391 Pflichtspielen Rekordtorschütze und Klubikone des Vereins. In der laufenden Spielzeit kommt der 34-Jährige auf 24 Serie A-Spiele und acht Tore. Mertens hatte bereits angekündigt, dass „in dem Moment, in dem der Abschied unvermeidlich sein wird, alle im Hause Mertens weinen werden“.