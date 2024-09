Rakitic spricht über geplatzten Bayern-Wechsel

Ivan Rakitic bedauert, dass ein Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2019 nicht zustande kam. „Manchmal fühlt es sich so an, als wäre man nah dran, aber am Ende ist man doch weit davon entfernt. Leider hat es nicht geklappt. Ich hätte gern noch mal mit Manuel Neuer gespielt. Er ist ein super Freund von mir“, blickt der langjährige kroatische Nationalspieler im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ auf den Bayern-Flirt zurück. Dreieinhalb Jahre lang spielte der heute 36-Jährige mit Neuer beim FC Schalke 04 zusammen.

Er habe einen „Riesenrespekt vor der Bundesliga und dem FC Bayern“, betont Rakitic, der aber auch gerne mal in Italien aufgelaufen wäre: „Ich werde mir nie verzeihen, dass ich nie in der Serie A gespielt habe. Ich hätte wirklich gerne mal in Italien gespielt und stand auch oft kurz davor, aber es hat leider nie geklappt. Das ist schade. Aber ich kann wirklich unglaublich stolz auf meine Karriere sein.“ Inzwischen steht der Mittelfeldspieler in Kroatien bei Hajduk Split unter Vertrag. „Zuerst war alles ein Scherz, aber es wurde immer konkreter“, sagt Rakitic über den Deal, „vor ein paar Monaten und Jahren hätte ich damit niemals gerechnet. […] Ich hatte auch das Gefühl, Kroatien etwas zurückgeben zu wollen.“ Dafür sagte er dem saudi-arabischen Erstligisten Al Shabab nach nur einem halben Jahr schon wieder auf Wiedersehen.