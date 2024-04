Nachfolger von Nübel: Stuttgarts Plan mit Toptalent Seimen

Dank der Leih-Verlängerung von Alexander Nübel müssen sich die Verantwortlichen des VfB Stuttgart bis 2026 eigentlich keine Gedanken über die Besetzung zwischen den Pfosten machen. Doch auch auf die Möglichkeit, dass der FC Bayern Nübel bereits 2025 zurückholt, sind die Schwaben dank eines jungen Torhüters bestens vorbereitet: Dennis Seimen.

Laut ‚Sky‘ will sich der 18-Jährige „langfristig beim VfB durchsetzen“. Bis 2027 ist der deutsche U19-Nationalspieler an den Tabellendritten der Bundesliga gebunden. Trainer Sebastian Hoeneß ließ vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (3:0) am Samstag keine Zweifel daran aufkommen, dass Seimen auch in den kurz- bis mittelfristigen Planungen eine Rolle beim VfB spielt: „Dennis ist ein großes Talent. Er trainiert sehr, sehr gut und wird sicher irgendwann seine Einsätze bekommen.“

VfB II oder Leihe

In der kommenden Spielzeit will man dem hochveranlagten Schlussmann Spielpraxis auf Profilevel ermöglichen. Sollte die Zweitvertretung der Stuttgarter noch den Aufstieg in Liga drei schaffen, wäre dies sogar im eigenen Verein möglich. Derzeit steht der VfB II aber nur auf Rang drei in der Regionalliga Südwest, sieben Punkte hinter den Stuttgarter Kickers.

Viel wahrscheinlicher ist daher, dass Sportdirektor Fabian Wohlgemuth Gespräche mit anderen Vereinen führt, um Seimen auszuleihen. Dies ist dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge die „Wunschvorstellung“ der beteiligten Parteien. Die Schwierigkeit besteht darin, einen Klub zu finden, der auf einen Youngster im Tor setzt und diesen für die Schwaben im Profifußball entwickelt.