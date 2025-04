Schnäppchen: Bedient sich der BVB bei Barça?

Mit Blick auf eine schwache Bundesligasaison und das mögliche Verpassen des europäischen Geschäfts wollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund an einigen Kaderstellschrauben drehen. Unter anderem auf der Linksverteidigerposition könnte sich etwas tun.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist der BVB an Álex Valle vom FC Barcelona interessiert, ein konkretes Angebot habe Dortmund aber noch nicht eingereicht. Bis Saisonende ist der 20-Jährige an den italienischen Erstligisten Como 1907 verliehen. Bei Barça besitzt Valle noch einen Vertrag bis 2026, im Arbeitspapier des Spaniers ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro verankert.

Nach einer kurzen Leihe zu Celtic Glasgow, für das er 20 Pflichtspiele absolvierte und sein Debüt in der Champions League feierte, folgte Valle im vergangenen Winter dem Lockruf von Cesc Fàbregas und wechselte nach Italien. Seit seinem Wechsel zu Como kommt der Linksfuß auf bislang elf Ligaspiele. Fàbregas sieht in dem jungen Linksverteidiger noch viel Potenzial: „Er ist ein sehr junger Spieler, erst 20 Jahre alt und er hat noch viel Raum für Verbesserungen.“

Aber auch ein Verbleib von Valle bei Barcelona und Trainer Hansi Flick ist nicht ausgeschlossen. Die Katalanen sind mit der bisherigen Entwicklung ihres Leihspielers sehr zufrieden und sehen in ihm einen möglichen Kaderspieler für die kommende Saison.