Blitz-Transfer: Schalke will neuen Keeper

Im Tor des FC Schalke 04 soll sich in den kommenden Tagen noch etwas tun. Nach ‚Sky‘-Informationen werden die Königsblauen nach der Corona-Erkrankung von Ralf Fährmann (32) noch einen weiteren Keeper verpflichten. Im Idealfall kann der neue Mann schon beim Saisonauftakt gegen den Hamburger SV am kommenden Freitag mitmischen.

Gerade erst hatte Schalke seine Nummer zwei Markus Schubert (23) an Vitesse Arnheim abgegeben. Da nun Fährmann einige Tage lang nicht einsetzbar ist, herrscht plötzlich Notstand bei den Knappen. Nach aktueller Lage müsste Routinier Michael Langer (36) gegen den HSV im Tor aushelfen.

Unklar ist, welches Torwart-Kaliber Schalke so kurzfristig verpflichten kann respektive will. Kann der neue Mann Druck auf Fährmann ausüben? Oder fügt er sich in der Hierarchie klar hinter dem ehemaligen Kapitän ein?