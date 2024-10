Werder vertagt Köhn-Entscheidung

Beim SV Werder Bremen wird man sich erst in Richtung Saisonende mit einem möglichen Verbleib von Neuzugang Derrick Köhn auseinandersetzen. Beim ‚kicker‘ erklärt der Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Es ist jetzt generell noch nicht der Zeitpunkt, um in diese Richtung zu denken auch, weil wir immer unsere wirtschaftliche Situation im Blick haben müssen.“ Eine Entscheidung träfe man „eher gegen Saisonende“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Köhn kam im Sommer auf Leihbasis inklusive Kaufoption über rund fünf Millionen Euro von Galatasaray an die Weser. Bislang konnte der 25-Jährige die Erwartungen voll und ganz erfüllen. Für den Bundesligisten verzeichnete der offensiv orientierte Linksverteidiger vier Spiele, zuletzt stand er zweimal in der Startaufstellung. Bei seinem Debüt schoss er die Hanseaten in Unterzahl zum Sieg gegen Mainz 05 (2:1).