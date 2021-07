Rechtsverteidiger-Suche: Bayern erkundigt sich nach Müldür

Der FC Bayern will sich auf der Rechtsverteidiger-Position verstärken. Das Problem: Die Transferkasse ist leer. Entsprechend hält man auch nach kreativen Lösungen Ausschau. Eine solche wäre die Verpflichtung von Mert Müldür durchaus.

Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der FCB nach dem 22-jährigen Rechtsverteidiger von US Sassuolo erkundigt. Müldür war 2019 von seinem Heimatklub Rapid Wien für knapp fünf Millionen Euro nach Italien gewechselt und absolvierte seitdem 52 Serie A-Spiele.

In Sassuolo liefert sich Müldür einen Konkurrenzkampf mit dem ehemaligen Dortmunder und Hoffenheimer Jeremy Toljan. Der Vertrag des türkischen EM-Fahrers ist noch bis 2024 datiert.

Blick auf die Ersatzbänke

Die Bayern suchen ihrerseits eine offensivstarke Alternative zur Stammkraft Benjamin Pavard. Erst am Morgen kamen Gerüchte um Interesse am Barça-Trio Sergiño Dest, Emerson und Sergi Roberto auf. Laut ‚Sky‘ stehen die Bayern durchaus in Kontakt zum FC Barcelona, konkret ist aber noch nichts.

Hinter der Münchner Vorgehensweise steckt ein Plan. Laut ‚Sky‘ schauen die Bayern bewusst nach Spielern, die bei großen Vereinen derzeit nicht die beste Perspektive haben, um sie womöglich günstig kaufen oder ausleihen zu können. Man darf gespannt sein, wie kreativ Hasan Salihamidzic in dieser Transferperiode noch werden wird.