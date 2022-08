Sevilla erhöht Nelsson-Offerte

Der FC Sevilla bewegt sich einen Schritt auf Galatasaray zu, um Victor Nelsson nach Andalusien zu lotsen. Wie ‚Sabah Spor‘ berichtet, hat der Klub aus Spanien die Offerte für den 23-jährigen Dänen auf 15 Millionen Euro plus 3,5 Millionen Euro in möglichen Boni erhöht, welche in fünf Raten gezahlt werden sollen.

Dem Istanbuler Traditionsklub ist das Angebot angeblich aber noch zu niedrig. Die Forderungen belaufen sich dem Bericht zufolge auf 19 Millionen Euro als sofortige Einmalzahlung. Mit dem Brasilianer Marcão verpflichtete Sevilla erst vor wenigen Wochen einen Innenverteidiger von Gala, außerdem steht man kurz vor der Verpflichtung von Tanguy Nianzou vom FC Bayern. Mit Nelsson könnte der nächste Abwehrspieler diesen Weg einschlagen.