Rückkehr perfekt: Lampard übernimmt bei Chelsea

Frank Lampard übernimmt den vakanten Trainerposten beim FC Chelsea. Bei den Blues unterschreibt die Vereinsikone einen Vertrag bis zum Saisonende. Nach Stationen als Spieler (2001 bis 2014), Jugendtrainer (2017/18) und Cheftrainer (2019 bis 2021) ist es die vierte Zusammenarbeit.

Die beiden Eigentümer Todd Boehly und Behdad Eghbali erklären in einem gemeinsamen Statement: „Wir freuen uns, Frank wieder an der Stamford Bridge begrüßen zu dürfen. Frank ist ein Premier League Hall of Famer und eine Legende in diesem Klub. Während wir unseren gründlichen und umfassenden Prozess für einen dauerhaften Cheftrainer fortsetzen, möchten wir dem Verein und unseren Fans einen klaren und stabilen Plan für den Rest der Saison vorlegen. Wir wollen uns alle Chancen auf Erfolg geben und Frank hat alle Eigenschaften und Qualitäten, die wir brauchen, um uns ans Ziel zu bringen.“

Chelseas Trainer-Karussell

Am späten Sonntagabend hatte Chelsea die Entlassung von Graham Potter verkündet, nur sieben Monate nach Amtsantritt musste der Nachfolger von Thomas Tuchel wieder gehen. Auf Potter folgt mit Lampard nun derjenige Trainer, den Tuchel im Januar 2021 abgelöst hatte.

Rund eineinhalb Jahre war Lampard hauptverantwortlich an der Stamford Bridge tätig. Ein Jahr später folgte die Trainerstelle beim FC Everton, weitere zwölf Monate danach die Entlassung. Und auch jetzt scheinen die Tage schon mehr oder weniger gezählt. José Mourinho, Julian Nagelsmann und Luis Enrique gelten in London als mögliche Langzeit-Optionen ab dem Sommer.