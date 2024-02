BVB: Neue Gespräche über Meunier-Abschied

Verlässt Thomas Meunier Borussia Dortmund in den nächsten Tagen? Wie das türkische Online-Fachmedium ‚Sports Digitale‘ berichtet, liegt der belgische Rechtsverteidiger derzeit in Gesprächen mit Trabzonspor. Obwohl das Transferfenster in Deutschland seit Donnerstag geschlossen hat, könnte es folglich doch noch klappen mit einem vorzeitigen Abschied aus Dortmund.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem Verhandlungen mit anderen Klubs auf den letzten Metern ergebnislos geblieben waren, wurde in Belgien etwas vorschnell von Meuniers Verbleib beim BVB ausgegangen. Da jedoch die türkische Winter-Transferperiode erst am kommenden Freitag endet, besteht durchaus noch die Chance auf einen Wechsel in die Süper Lig.

Lese-Tipp

Lyon-Talent Diawara im Bundesligafokus

Bis zum Saisonende hat Meunier noch Vertrag in Dortmund. Obwohl der 32-Jährige in den vergangenen Wochen regelmäßig unter Trainer Edin Terzic zum Einsatz gekommen ist, würden sich die Schwarz-Gelben wohl auf eine vorzeitige Trennung einlassen. Meunier gehört zu den Großverdienern bei der Borussia, sein Abgang würde Einsparungen in Millionenhöhe nach sich ziehen.