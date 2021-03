Deutschland - Rumänien: So könnt ihr das Gruppenspiel der U21-EM live sehen

Im letzten Gruppenspiel der U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn geht es für Deutschland und Rumänien um wichtige Punkte. Deutschland war in den zurückliegenden zwei Spielen erfolgreich: Das Auftaktspiel gewann die U21 gegen Ungarn mit 1:0, in der zweiten Begegnung spielte die DFB-Auswahl 1:1 gegen die Niederlande. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz befindet sich somit aktuell mit vier Zählern auf dem ersten Tabellenplatz der Gruppe A.

Deutschland gegen Rumänien live im TV und im Live-Stream

Das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Rumänien findet am heutigen Dienstag, den 30. März statt. Der Anstoß im Bozsik József Stadion in Budapest ist planmäßig um 18 Uhr. Der Fernsehsender ProSieben überträgt die Partie für alle live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt bereits um 17:30 Uhr. Zudem ist die Begegnung als Gratis-Stream bei ran.de zu sehen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Deutschland und Rumänien weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.