Rayo Vallecano präsentiert neuen Trainer

Rayo Vallecano hat Iñigo Pérez als neuen Trainer vorgestellt. Über die Laufzeit des Arbeitspapiers macht der Klub aus Madrid keine näheren Angaben. Der 36-jährige Spanier war bis zum Ende der vergangenen Saison als Co-Trainer bei Rayo tätig. Nun folgt er auf den gestern entlassenen Francisco Rodríguez.

Am Sonntag unterlag der La Liga-14. dem RCD Mallorca mit 1:2, es war die dritte Niederlage in Folge. Rodríguez hatte erst zu Saisonbeginn übernommen. Am Sonntag (14 Uhr) ist Real Madrid zu Gast im Campo de Fútbol de Vallecas.