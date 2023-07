PSG: Neymar kommentiert Abschiedsgerüchte

Neymar möchte auch in der kommenden Saison für Paris St. Germain spielen. In einem Interview mit ‚Que Papinho‘, einem YouTube-Kanal, sagt der 31-Jährige: „Ich hoffe, diese Saison bei PSG zu spielen. Ich habe einen Vertrag bei Paris St. Germain und bisher hat mir niemand etwas über einen möglichen Abgang gesagt.“

Einen Seitenhieb gegen die Fans des französischen Nobelklubs kann sich der Brasilianer jedoch nicht verkneifen: „Auch wenn es keine Liebe zwischen den Fans und den Spielern gibt, werde ich da sein. Mit Liebe oder ohne Liebe, aber mit Neymar.“ Zuletzt wurden der New York City FC, Al Hilal, Manchester United und der FC Chelsea mit Neymar, der am Eiffelturm noch bis 2025 unter Vertrag steht, in Verbindung gebracht.

