Hummels’ Worte zum BVB-Abschied

Mats Hummels hat sich zu seinem Abschied vom Borussia Dortmund geäußert. Im Rahmen des ausverkauften Abschiedsspiels für Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski im Westfalenstadion am gestrigen Samstag sagte der 35-jährige Verteidiger bei ‚Sky‘: „Es ist eine schöne und fiese Mischung aus Freude und Wehmut und Traurigkeit. Es war eine wunderschöne Zeit. Es ist schön, dass wir so einen schönen Rahmen haben. Ich bin froh, dass keine Tränen geflossen bisher, aber es ist nah dran.“

Hummels‘ Vertrag beim BVB lief am 30. Juni aus und wurde trotz einer herausragenden Vorsaison nicht mehr verlängert. Erst zu Wochenbeginn hat der Weltmeister von 2014 in der AS Rom einen neuen Verein gefunden.