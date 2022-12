Eberl: Leipzig sucht „junge Spieler mit Top-Qualität“

Max Eberl und RB Leipzig möchten auch in Zukunft auf Talente setzen. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ erläutert der 49-Jährige die Transferphilosophie der Sachsen: „Es werden bei RB weiterhin junge Spieler mit Top-Qualität gesucht.“ Und weiter: „Gerade für diese Spieler hat Leipzig viel zu bieten: nicht nur finanzielle Möglichkeiten, sondern vor allem die Perspektive, viel Spielzeit zu bekommen, immer in der Champions League aufzulaufen und Titel anzugreifen.“

Laut Eberl hat man bei RB zudem einen weiteren Vorteil: „In Leipzig werden Entscheidungen sehr schnell getroffen, was die Chance auf die Verpflichtung eines Wunschspielers natürlich erhöht. Wenn man intern zu lange braucht, um sich zu entschließen und andere Vereine mit auf den Markt treten, kann der Moment rasch vorbei sein.“ Es heißt, in der Vergangenheit habe Eberl beispielsweise versucht, Dani Olmo, Konrad Laimer und Mohamed Simakan zu Borussia Mönchengladbach zu lotsen, hatte aber stets das Nachsehen. In Zukunft wird der Ex-Borusse jedenfalls gemeinsam mit den Leipzigern auf dem Transfermarkt angreifen.

