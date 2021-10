„Baumi wollte ihn haben“: Tigges Matchwinner & Haaland-Ersatz

Als Steffen Tigges in der 58. Minute beim Stand von 1:0 zur Einwechslung bereit stand, ahnte Steffen Baumgart bereits Böses. „Ich hatte den Gedanken, dass jetzt Wucht kommt, was manchmal schwieriger zu verteidigen ist. Bis dahin hatten wir Dortmund spielerisch gut im Griff“, sagte Jörg Jakobs, Sportchef des 1. FC Köln, im Anschluss an das gestrige 0:2 bei Borussia Dortmund (zitiert via ‚Express‘).

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Dortmund den Deckel drauf machte, lag dann tatsächlich an „Tigges Wucht beim Eckball“, so Jakobs. Per Kopf beförderte der 23-jährige Mittelstürmer das Leder in die Maschen. Doppelt ärgerlich aus Kölner Sicht: Baumgart wollte Tigges im Sommer gerne verpflichten. Das bestätigte BVB-Coach Marco Rose im Anschluss an die Partie höchstpersönlich.

Haaland-Vergleich

„Baumi hat mich im Sommer angerufen. Der findet den auch gut, der wollte ihn gerne haben.“ Doch Dortmund lehnte ab, denn: „Wir sind überzeugt, dass er hier am richtigen Ort ist. Seine Entwicklung ist noch nicht am Ende.“ Rose lobhudelte sogar: „Er ist ein physisch starker Stürmer – der Spielertyp, der Erling Haaland noch am ehesten ersetzen kann.“

Tatsächlich ähnelt Tigges mit seiner Wucht, Körpergröße und dem starken linken Fuß dem verletzten Dortmunder Ausnahmekönner. Haalands Niveau wird Tigges aber auch aufgrund seines fehlenden Tempos nicht erreichen. Dennoch: Mit seinem ersten Bundesliga-Tor hat der Blondschopf Eindruck hinterlassen. Mal „sehen, wo sein Weg hinführt“, meint auch Rose.