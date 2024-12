Nagelsmann hat Eintracht-Duo im Visier

Bundestrainer Julian Nagelsmann beobachtet Nathaniel Brown und Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt. Wie ‚Sky‘ berichtet, kann das Duo auf eine Nominierung im kommenden Jahr hoffen, sollten sie die zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen können. Brown könnte schon für die kommende Länderspielpause im März 2025 ein Thema sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Collins bereits im Sommer 2023 zur Eintracht wechselte, kam Brown im Januar 2024 zu den Adlerträgern, wurde aber für ein halbes Jahr an den 1. FC Nürnberg zurückverliehen. Beide feierten in dieser Saison ihren Durchbruch in Frankfurt. Gerade Brown zeigte sich kürzlich in bestechender Form und sammelte fünf Torbeteiligungen in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen.