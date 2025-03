Mourinhos Liebling: Bayern schon vor Ort

José Mourinho ist auf Erfolg getrimmt. Die Entwicklung junger Spieler überlässt er daher gerne mal anderen – für The Special One zählt der nächste Titel. So auch bei Fenerbahce, wo er seit Sommer an der Seitenlinie steht.

Doch ein Eigengwächs hat es Mourinho in Istanbul angetan. Yusuf Akcicek musste sich zu Saisonbeginn lange gedulden, doch zuletzt erhielt er sogar in den wichtigen und erfolgreichen K.o.-Spielen der Europa League das Vertrauen von Mourinho.

Mourinhos Lob an Akcicek

Der Coach lobt: „Ich habe es schon zu Beginn der Saison gesagt, bevor Yusuf überhaupt gespielt hat. Ich habe gesagt, dass ich diesen Spieler trainieren und ausbilden will. Er ist ein sehr fleißiger, intelligenter und talentierter Spieler. Er muss mit den Füßen auf dem Boden bleiben.“

Das wiederum ist gar nicht so einfach, wenn Akcicek in die Zeitung guckt. In türkischen Medien wird er mit allerlei großen Klubs in Verbindung gebracht. Die Namen Manchester United, SSC Neapel oder Atlético Madrid fallen. Aus der Bundesliga ist RB Leipzig dran – und offenbar auch der FC Bayern.

Bayern-Chefscout vor Ort

Einem Bericht von ‚Fanatik‘ zufolge haben die Münchner sogar ihren Nachwuchs-Scouting-Koordinator Gürkan Karahan nach Istanbul geschickt, um Akcicek vor Ort unter die Lupe zu nehmen.

Fener wiederum plant, den 2028 auslaufenden Vertrag des 19-jährigen Toptalents, das aktuell schon bei der türkischen A-Nationalmannschaft weilt, zu verlängern. Bis 2030 soll Akcicek gebunden werden. Ein teurer Verkauf ist dennoch nicht auszuschließen.