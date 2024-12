Alte Klausel gestrichen: Leweling unterschreibt beim VfB

Seit 2023 schnürt Jamie Leweling die Schuhe am Cannstatter Wasen. Zunächst als Leihspieler von Union Berlin wurde der 23-Jährige im zurückliegenden Sommer fest unter Vertrag genommen. Nach nicht einmal einem halben Jahr folgt nun die nächste Vertragsanpassung.

Wie der VfB offiziell bestätigt, hat der 23-jährige gebürtige Nürnberger seinen Vertrag bis 2029 ausgedehnt. Das bisherige Arbeitspapier wäre ein Jahr vorher ausgelaufen.

Ausstiegsklausel abgekauft

Dem Vernehmen nach konnten die Schwaben die bisherige Ausstiegsklausel aus dem neuen Vertragswerk streichen. Offen bleibt, ob sich der Nationalspieler eine andere Form der Exit-Option sichern konnte.

„Ich weiß genau, was ich am VfB habe und freue mich deshalb sehr über die Vertragsverlängerung“, erklärt Leweling, „der Trainer, die Clubverantwortlichen und alle Menschen im Verein sowie im Umfeld vertrauen mir und haben mich in meiner Entwicklung extrem unterstützt. Schon bald möchte ich wieder auf den Platz zurückkehren und dort anknüpfen, wo ich vor der Verletzung aufgehört habe.“

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ergänzt: „Jamie verkörpert viel von dem, was die Menschen bei uns mit der Aufwärtsentwicklung beim VfB Stuttgart verbinden. Wir freuen uns über das klare Bekenntnis von Jamie und darüber, dass wir mit dieser vorzeitigen Vertragsverlängerung enorme sportliche Qualität in Stuttgart langfristig binden konnten.“